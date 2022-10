I Vigili del fuoco di Cagliari hanno lavorato sino a tardi dopo l'incidente stradale sulla Nuova Orientale, al bivio di Solanas, in territorio di Sinnai. Hanno dovuto estrarre una donna da una delle tre auto coinvolte, che è stata subito trasportata al Brotzu in codice rosso, assieme ad una seconda persona. Mobilitazione quindi anche delle ambulanze del 118, per la Polstrada di Muravera che ha eseguito i rilievi di legge, e per gli operai dell'Anas che hanno ripulito la carreggiata prima di disporne la riapertura.

Pesanti i disagi per gli automobilisti in transito. Fra questi pendolari e turisti.

I Vigili del fuoco hanno operato con una squadra di pronto intervento del distaccamento di San Vito all'altezza del distributore carburanti in territorio di Solanas. Sulla dinamica dello stesso incidente che ha coinvolto tre auto, la Polstrada mantiene uno stretto riserbo. Si parla di una carambola. Lungo questo tratto due anni fa si era registrato un incidente gravissimo sempre col coinvolgimento di numerose auto.

