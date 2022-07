Negli ultimi due anni solo una silenziosa manifestazione, un atto dovuto alla Madonna del Naufrago ospitata dal 1979 su un fondale di undici metri, vicino all'Isola dei Cavoli. Oggi la festa a Villasimius è tornata al suo splendore proponendosi con l'emozione di sempre.

Il parroco di Castiadas, don Luigi Grecu, prete sub, si è immerso a dispetto dei suoi 81 anni, si è calato circondato da altri sub sino ai piedi della Madonna realizzata in trachite rosa dallo scultore Pinuccio Sciola, ha benedetto la statua, ha pregato ai suoi piedi, chiedendo la protezione dei viandanti del mare e di chi ci lavora. In questo tratto è stata anche calata una corona d'alloro, poi tanti fiori e gli applausi dei partecipanti, arrivati con i natanti partiti dal porto dopo la celebrazione della messa officiata dal parroco di Villasimius don Gianni Soro. Presenti il sindaco Gianluca Dessì, altri amministratori comunali, rappresentanti dell'Arma dei carabinieri, della Forestale, della Capitaneria di porto, della Polizia in mare con le moto d'acqua. E anche gli uomini del Club sub Sinnai, dell'associazione "Mari nostru", di altre associazioni di volontariato, turisti e villeggianti.

Dopo la messa, si è formato un lungo corteo di imbarcazioni che ha raggiunto il punto dove nel luglio del 1979 era stata calata la Madonna del naufrago. Un appuntamento che si è così rinnovato per stare ancora una volta vicini alla Madonna di questo splendido mare. “È stata davvero una grande emozione – ha detto il sindaco Gianluca Dessì -: la festa della Madonna del naufrago si identifica ormai con Villasimius, con l'estate e non solo, ringrazio quanti dal 1979 collaborano per la riuscita di questo appuntamento, ringrazio gli ospiti. Ringrazio don Soro e don Grecu che ancora una volta si è immerso sino ai piedi della Madonna. Una giornata davvero indimenticabile”.

