A Decimomannu anche in questa settima edizione del “Miracolo di Natale” i decimesi hanno dimostrato una grande generosità. Il sagrato della chiesa è stato riempito di pandori e buste contenenti generi alimentari a lunga conservazione che la Caritas locale e l’associazione di protezione civile I Falchi consegneranno alle famiglie più bisognose del paese. Un bel colpo d’occhio quello che si sono trovati davanti le tante persone accorse per partecipare anche dai vicini Villasor e Assemini, scolaresche comprese.

La manifestazione, arrivata alla sua 26esima edizione, è nata da un’idea del conduttore televisivo Gennaro Longobardi e dall’amato don Marco Lai. Si è diffusa in molti comuni della Sardegna e, da qualche anno, è approdata a Decimo.

Di volta in volta le offerte sono aumentate e nella giornata odierna, già alle 11 del mattino, i volontari dell’associazione “Il pellegrino di Santa Greca” avevano già raccolto una tonnellata di generi di prima necessità da destinare ai compaesani che versano in uno stato di difficoltà economica: «Per noi è una grande soddisfazione - ha dichiarato il presidente dell’associazione Alessandro Corda - e mi sento di ringraziare anche le altre associazioni locali che ci hanno dato una grande mano a realizzare questa impresa. La povertà, anche nel nostro paese, è in aumento. Questi gesti di generosità speriamo rendano migliori le festività natalizie delle famiglie meno fortunate».

