Da oggi nell’ufficio postale di Capoterra, in via Treviso, è operativo il primo sportello “Punto Poste Casa & Famiglia”, un nuovo spazio presidiato da personale specializzato in cui i cittadini possono trovare l’intera offerta di prodotti e servizi dedicati.

Dopo Capoterra, il servizio verrà esteso nei primi mesi del prossimo anno anche ad altri uffici postali del territorio. Tra le molteplici opportunità offerte nei nuovi spazi c’è la possibilità di sottoscrivere una polizza Rca Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. Nei nuovi sportelli, inoltre, è possibile attivare la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di Iban che consente di accreditare lo stipendio o la pensione, di inviare e ricevere bonifici e di richiedere la domiciliazione delle utenze, o accedere alle offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa.

Nei prossimi mesi sarà anche disponibile per tutti i cittadini l’offerta luce e gas con tariffe concorrenziali e pensate per le famiglie.

