Alla 5^ edizione della manifestazione, organizzata dall’associazione “Girasoli”, hanno già aderito 15 comuni uniti nella campagna di informazione su due patologie a forte impatto sociale. Oltre agli amministratori locali, a Barrali saranno presenti medici e associazioni di volontariato. Si parte alle 9.30, al Palatenda di via Sant’Andrea, con il convegno su endometriosi e fibromialgia.

Alle 11 l’inaugurazione del Parco della Sensibilizzazione, tra Piazza Sacro Cuore e via Berlinguer, dove oltre alle panchine gialle e viola simbolo della lotta alle due malattie sarà installata un'altra panchina contro la violenza sulle donne e per la campagna su autismo e tumore al seno.

Subito dopo si svolgerà una camminata tra le vie del paese che si concluderà con un momento conviviale. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alle associazioni “Oncologia e ginecologia Onlus” per l’endometriosi e al “Cfu-Italia” per la fibromialgia.

