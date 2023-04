A Villaurbana, una parte dell’ultimo Consiglio comunale è stata riservata ad un saluto particolare. Dopo 16 anni di servizio nella comunità villaurbanese va in pensione il Maresciallo dei Carabinieri, Massimo Mancinelli.

Mancinelli, 57 anni, nato a Roma ma residente ad Ascoli Piceno, si è sempre distinto per la sua umanità e anche per la fermezza da uomo delle istituzioni. In particolare, è sempre stato parte attiva nella vita del paese, mostrando sempre disponibilità nelle collaborazioni con Comune, servizi sociali e scuola, nelle occasioni di sensibilizzazione sui temi che hanno coinvolto la popolazione come cyberbullismo, con i giovani, o nella sensibilizzazione e prevenzione delle truffe, nel caso degli anziani.

Il Consiglio comunale si è svolto anche alla presenza dei rappresentanti delle associazioni, dell’arma, delle istituzioni territoriali, della scuola, oltre che dei cittadini. Il maresciallo, visibilmente emozionato, è stato omaggiato di una targa di ringraziamento, da parte di tutta la comunità, per il servizio svolto negli anni.

«Un ringraziamento – è il commento dell’amministrazione – ad una persona speciale, per questi anni di permanenza a Villaurbana. È stato rispettato ed apprezzato e verrà ricordato per la sua umanità e vicinanza alle persone».

