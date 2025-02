Il Consorzio di Bonifica viaggia nel solco della continuità. Il verdetto delle urne sorride alla lista Coldiretti-Confagricoltura uniti che ha ottenuto l’80 per cento dei consensi di agricoltori e allevatori dell’Oristanese che domenica si sono presentati alle urne. Una conferma per la squadra del presidente Carlo Corrias.

Il risultato delle urne, secondo i vincitori, è il riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni e indica chiaramente la volontà di proseguire il percorso tracciato. «Questa conferma – ha dichiarato il presidente Carlo Corrias – rappresenta una grande responsabilità, che assumiamo con l’impegno di proseguire il lavoro fatto finora». Della stessa opinione i due direttori provinciali di Coldiretti e Confagricoltura, Emanuele Spanò e Roberto Serra: «Il nostro obiettivo è dare continuità alla visione chiara e condivisa delle nostre associazioni – sostengono - Il Consorzio è un ente fondamentale per le imprese agricole e il territorio, va guidato senza individualismi e con spirito di servizio e responsabilità».

Nel consiglio di amministrazione sono stati eletti 18 rappresentanti della lista Coldiretti-Confagricoltura, mentre la lista Terra e Acqua per il Futuro ha ottenuto 3 seggi. Faranno parte del consiglio dei delegati per la sezione 1: Carlo Corrias, Giancarlo Capraro, Maria Teresa Garau, Giovanni Ferrari, Giuseppe Lasi, Antonella Anna Maria Orrù, Walter Mureddu, Gioachino Manca, Tiziano Giovanni Enna, Antonio Vittorio Pietro Sanna e Giuseppe Solinas; per la sezione 2: Giovanni Masala, Carlo Orrù, Pieraldo Madau, Salvatore Chergia, Luciano Broccias, Ivo Spiga e Mario Tiana. La lista Terra e acqua per il futuro porta nel consiglio dei delegati Elisabetta Falchi, Gian Piero Meli (noto Gianni) e Giorgio Scalas. Adesso il consiglio dei delegati si dovrà riunire per nominare il presidente, ma appare scontata una riconferma di Carlo Corrias.

