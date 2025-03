È Emanuele Cadoni, sindaco di Palmas Arborea, il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni dei Fenici. Vice-presidente, invece, è Mario Tendas, primo cittadino di Solarussa. Entrambi rimarranno in carica per tutto il 2025. Dell’Unione fanno parte i comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana.

Tra i servizi associati gestiti dall’ente, che ha sede in località “Gutturu Olias” a Palmas Arborea, quello della raccolta differenziata dei rifiuti, il servizio Suape, la delega paesaggistica e conseguente rilascio delle autorizzazioni e sulla programmazione territoriale.

«Sono soddisfatto ed orgoglioso di essere stato rieletto alla Presidenza dell'ente – commenta Cadoni - Gli obiettivi sono quelli di tenere i servizi e, da Unione virtuosa come abbiamo dimostrato di essere, continuare e confermarci su questa linea per quello che riguarda la programmazione territoriale, che prevede un finanziamento di 9milioni e 536mila euro, con le indicazioni del competente Assessorato Regionale. A questo proposito agiremo per macro zone, con interventi in ambito impiantistica e sociale a Siamaggiore, Villaurbana, Solarussa e Santa Giusta, e sulla riqualificazione dell’assetto urbano a Palmas Arborea».

