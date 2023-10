Grande festa a Baressa per il compleanno della sua ultracentenaria Rosina Corona. La signorina Corona, infatti, nei giorni scorsi ha compiuto 105 anni.

L'hanno voluta omaggiare anche il sindaco di Baressa, Mauro Cau, e il suo collega di Mogoro, Donato Cau, che le hanno fatto visita.

Rosina nasce a Baressa il 26 ottobre 1918 in una famiglia di 8 figli. Figlia di Francesco Corona e Giulia Serpi, dopo il periodo giovanile, in età adulta, si trasferisce a Cagliari, dove viene assunta alle Poste. Si stabilisce là, dove rimane per oltre 90 anni. In seguito decide di tornare a Baressa per stare con le due sorelle di poco più giovani di lei, anche loro non sposate e ormai in pensione.

È molto credente, francescana secolare, a Cagliari si è sempre occupata di beneficenza e a casa sua ha organizzato cenacoli di preghiera e in compagnia delle sue amiche si incontrava per recitare l'Angelus.

La sua casa è sempre stata il punto fermo per i parenti che vanno a Cagliari.

Attualmente, Rosina Corona è ospitata nella struttura per anziani di Mogoro, dove spicca per la sua curiosità e senso dell’umorismo.

© Riproduzione riservata