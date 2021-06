Un’escursionista che si era infortunata nel territorio di Baunei è stata soccorsa dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna. Era insieme a un’altra persona con la quale era partita dalla località Ololbissi per raggiungere la cala. Ma lungo il sentiero di Cala Biriala la donna si è slogata una caviglia, nella parte alta del bosco di Bilaricòro. Non riuscendo a proseguire, la coppia - F. F. 46 anni e P. S. 43 anni, entrambi di Cagliari – ha allertato i soccorsi. Cinque tecnici della stazione Ogliastra sono stati allertati per contatto diretto, hanno geolocalizzato l'infortunata e sono partiti verso Cala Biriala a bordo dell'imbarcazione della Vigilanza del Comune di Baunei. Intanto è arrivato anche l’elisoccorso che, recuperata la donna col verricello, l’ha trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il compagno, che ha spiegato di non sentirsela di rientrare da solo, è stato accompagnato al porto di S. Maria Navarrese.

