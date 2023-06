Ferrari e altre auto d’epoca in mostra statica sul piazzale di Porto Frailis. La parata di berline, soprattutto modelli del Cavallino, ha catturato l’attenzione di residenti e turisti nella cornice della baia di Porto Frailis. Le auto, dal valore incommensurabile, sono arrivate nell’ambito del tour “The Sardinia you wouldn’t expect” organizzato dalla P Experience con sede a Melano, in Svizzera, la stessa che ha organizzato l’evento “Passione Engadina” a St. Moritz, un evento celebre per i collezionisti.

Proprio gli stessi proprietari delle auto storiche hanno chiesto di organizzare per loro degli eventi di elevata qualità riservati a pochi intimi. In Sardegna è la quarta edizione. In precedenza le manifestazioni si sono svolte in Svizzera, fra Soletta e Gstaad, poi in Piemonte e la terza in Umbria.

Dopo l’arrivo sulla terrazza naturale di Porto Frailis, i componenti del gruppo di collezionisti di auto storiche si sono fermati a pranzo al ristorante La Bitta, su suggerimento dell’agenzia organizzativa stregata dalle immagini del locale con vista sul mare cristallino.

