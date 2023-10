È rimasto affascinato dall’Isola e non è riuscito a contenere l’entusiasmo: così Alessandro Borghese, noto chef e volto televisivo, ha condiviso con i suoi follower un post che celebra la Sardegna e le sue bellezze.

In particolare, l’elogio è dedicato all’Ogliastra, dove il conduttore di “Quattro Ristoranti” ha registrato una nuova puntata della sua trasmissione. «Ma siamo in Arizona? È il cielo della Baja California?? Nooooooo… Siamo in Italia! Sulla Costa Orientale della Sardegna!», esclama Borghese. «I Nuraghi, le tombe dei giganti; i paesini dai nomi incantati come Tortolì, Urzulei, Lotzorai e Arbatax. I centenari! In Ogliastra si vive molto a lungo! Il segreto della longevità è in quello che si mangia? Le sue bellezze, la sua Storia!», conclude lo chef, regalando ai suoi fan degli scatti che lo ritraggono immerso in alcuni luoghi simbolici, tra nuraghe e panorami mozzafiato.

