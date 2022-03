Continue vessazioni nei confronti dei genitori e le botte e gli insulti alla madre hanno spinto la donna a denunciare il proprio figlio, un 50enne di Arbus.

Per anni le scene si sono ripetute con sistematicità, con accessi d’ira, urla e minacce. Quelle raccontate ai carabinieri, e dopo una relazione inviata alla Procura di Cagliari, al pool “fasce deboli”, è arrivato il provvedimento che dispone, in via cautelare, l’allontanamento del 50enne dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti lese.

Sul rispetto della disposizione vigileranno i carabinieri.

