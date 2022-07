In preda ai fumi dell’alcol, si sono sfidati con un tubo metallico e una zappa.

Duello rusticano due sere fa a Villamar, protagonisti due allevatori di 56 e 58 anni, il secondi già noto alle forze dell’ordine.

I due prima hanno litigato davanti all’Holliwood Caffè, subito dopo sono passati alle “armi”, recuperate dai cofani delle rispettiva auto. Il 56enne ha preso un tubo metallico da abbeveratoio, il 58enne una zappa.

Poteva finire malissimo e per motivi decisamente futili, ma per fortuna è andata bene a entrambi. Portati all’ospedale di San Gavino Monreale, se la sono cavata con prognosi di 10 giorni l’uno, di 15 l’altro. Poco lucidi, non sono riusciti ad assestare colpi più dannosi e potenzialmente anche letali.

Dell’avvenimento si è molto parlato in paese, tanto da giungere all’attenzione dei carabinieri, che hanno senito alcuni testimoni e recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nell’auto del 58enne è stata trovata la zappa ancora sporca di sangue, del tubo metallico invece si sono perse le tracce.

I carabinieri, ricostruito l’accaduto, hanno denunciato i due per lesioni aggravate e per il porto abusivo di armi improprie.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata