A bordo della sua Polo, si è andato a scontrare con un cavallo che si trovava incustodito al centro della carreggiata.

E’ successo ieri sera lungo la Provinciale 42 in territorio di Villamar, protagonista suo malgrado un operaio di 58 anni di Guasila.

L’uomo proprio non poteva immaginare che l’equino si trovasse in mezzo alla strada, subito dopo un curvone. Il mezzo è stato danneggiato, il cavallo gravemente ferito in seguito al forte impatto.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Barumini e i servizi veterinari dell’Ats Sardegna di Sanluri che hanno recuperato l’animale. Il cavallo non reca marchi, contrassegni o microchip identificativi, non è dunque possibile risalire al proprietario. Che a questo punto difficilmente si farà vivo, visto che dovrebbe anche rimborsare gli ingenti danni subiti dall’auto e pagare una serie di sanzioni per aver messo in pericolo l’inculumità pubblica perdendo il controllo del suo animale.

I carabinieri indagano, in cerca di informazioni e testimonianze che possano permettere di risalire al proprietario del malcapitato animale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata