Non solo luci ad accendere il Natale a Villacidro, ma anche le note di tanti spettacoli musicali a ingresso libero e gratuito.

Si parte sabato 17 dicembre alle 18 con il Tradizionale concerto della banda musicale "Santa Cecilia" diretta dal maestro Fabio Diana alla palestra di via Stazione. «Suoneremo insieme alla banda "Vincenzo Bellini" di Decimomannu, diretta dal maestro Roberta Deiana: un repertorio incentrato sulle musiche di Ennio Morricone, riarrangiate dal maestro Lorenzo Pusceddu e arricchite dai racconti di Francesco Spanu narrati da Giuseppe Diana» anticipa il presidente della Santa Cecilia, Luca Pittau.

Lo stesso giorno, alle 18:30 nella chiesa di Sant'Antonio l'Associazione corale Donne in musica si esibirà insieme al coro Sant'Isidoro di Teulada nel concerto “In...canti di Natale”, diretti rispettivamente dai maestri Pino Aresti e Salvatore Tiddia.

Questa domenica alle 18 spazio alle chitarre e alle sonorità rock e blues con il “Guitar Christmas” degli studenti della scuola di musica You can play, al teatro Don Bosco in via Asproni: «Il concerto, alla prima edizione, vuole essere una riproposizione in chiave natalizia dell'evento estivo "La notte delle chitarre nascenti", giunto alla quarta edizione» indica il direttore Marco Mantione.

Il 23 dicembre alle 21 nella chiesa di Santa Barbara è attesa l'esibizione del coro gospel Black Soul di Cagliari, una delle tappe del loro tour natalizio "Joy to the world". Il 2 gennaio alle 18, nell'aula consiliare del Municipio il duo Geminiani in concerto, violino e pianoforte dei maestri Gian Marco Sanna e Fabrizio Meli. «Sanna è fondatore dell'orchestra Geminiani di Londra, la prima a utilizzare il la verdiano a 432 Hz, noto anche come accordatura aurea» racconta il direttore artistico Antonello Manca, compositore per l'ensemble Geminiani dal 2014.

Il 5 gennaio alle 18:30 si chiude il ricco calendario comunale del Natale villacidrese, con il concerto “Aspettando la befana” della Scuola civica di musica in collaborazione con l'associazione Noise Studio, al salone parrocchiale di Sant'Antonio «Gli allievi della scuola presenteranno dei brani a tema natalizio», conclude Roberto Tolu, insegnante di canto moderno.

