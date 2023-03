Si aggiravano per le strade del centro abitato a bordo di un’auto senza assicurazione.

È successo oggi a Villacidro, intorno alle 4 del mattino, dove i Carabinieri hanno denunciato il passeggero del veicolo – un 40enne del luogo, disoccupato e noto alle forze dell'ordine – per resistenza a pubblico ufficiale. Il fermo nel corso di un servizio di perlustrazione, durante il quale i militari hanno notato una Fiat Panda con due persone a bordo che, dopo aver ceduto il passo alla gazzella, si è fermata.

Insospettiti dall’esitazione, i Carabinieri hanno cercato di fermare l’automobile che, all’improvviso, si è data alla fuga, attraversando contromano le vie limitrofe. L’inseguimento è terminato a Quartu Sant’Elena, in via S’Oru e Mari, davanti a una barriera di new jersey. L’autista è riuscito a fuggire a piedi mentre il conducente è stato bloccato e denunciato.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo è intestato a un ventunenne di San Gavino Monreale, residente a Villacidro, ed è attualmente sprovvisto di copertura assicurativa. La Panda è stata sequestrata, in corso ulteriori accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine.

(Unioneonline/v.f.)

