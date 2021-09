Un 21enne residente a Mogoro, già sottoposto a provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Radiomobile di Villacidro.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato in caserma in evidente stato di alterazione alcolica e ha chiesto di essere accompagnato a casa, non avendo i mezzi per poterlo fare in autonomia. Non aveva considerato che, essendo destinatario del divieto di allontanamento dal Comune di residenza, non avrebbe potuto in realtà trovarsi altrove.

In presenza di una evidente violazione delle prescrizioni imposte, i carabinieri lo hanno denunciato.

