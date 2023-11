È una comunità sotto choc, quella di Serramanna, sconvolta dalla morte del giovane Cristian Medda, vittima di un incidente stradale sulla sp4 che collega Sanluri e Samassi (QUI LA NOTIZIA). Vent’anni, era un brillante studente di Giurisprudenza e aveva la passione per la palestra: per essere economicamente autonomo, lavorava da barista in un pub di Sanluri.

Proprio al ritorno dal lavoro il tragico schianto, forse causato dall’asfalto reso bagnato dalle recenti piogge.

Lunedì, nella chiesa di Sant’Ignazio di Serramanna, si celebreranno i funerali: il sindaco, Gabriele Littera, probabilmente proclamerà il lutto cittadino per l’intera giornata (le parole del primo cittadino).

(Unioneonline/L.Ne.)

