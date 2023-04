È andato all’ovile e non è più tornato. Sono in corso da questo pomeriggio, sulle colline di Gonnosfanadiga, le ricerche di L.T., 46 anni, residente in paese: a dare l’allarme è stato un familiare, che ha chiesto aiuto intorno alle 15 non vedendolo rientrare a casa.

Dieci tecnici del soccorso alpino e speleologico della Sardegna, provenienti da diverse stazioni del territorio, hanno a lungo battuto la valle e la collina di Genna Maiori: qui si trova il bestiame di famiglia che l’uomo accudiva.

Alle ricerche partecipano anche i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione del paese e i barracelli.

