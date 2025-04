Continua l’abitudine di abbandonare i cuccioli nella strada dietro il cimitero di Guspini. Quest’oggi un vigile urbano ha preso atto della presenza di cuccioli che sono stati lasciati da ignoti alla fine della scorsa settimana. Un modo di voler bene agli animali, deprecabile, che non dimostra nessuna affezione, anzi se si scoprisse il nome scatterebbe per lui un’incriminazione per abbandono di animali.

L’incivile abitudine è onerosa per il Comune di Guspini, che nel 2024 ha dovuto spendere circa 47.000 euro di pagamenti al canile di Elmas inerenti la cattura e alloggio di animali abbandonati nel paese.

Carolina Corrias, volontaria animalista, riferisce: «Numerosi cittadini di Guspini e dei paesi limitrofi si sono recati sul posto, per verificare le condizioni in cui versano i piccoli cuccioli abbandonati. In seguito a segnalazione alla polizia locale, che dichiara di aver attivato la procedura, si attende che vengano messi in sicurezza gli animali. Alcune persone del posto hanno dichiarato che la pratica di rilasciare animali sul territorio, in quella specifica zona, è molto frequente e i cittadini si trovano a dover far fronte ad urgenze costanti. Si evidenzia come queste abitudini non siano rispettose del benessere animale e della convivenza civica».

© Riproduzione riservata