È stata un successo la quinta edizione del Raduno delle Fiat Panda a Villanovaforru, che si è conclusa poche ore fa. L’atteso appuntamento per gli amanti e sostenitori dell’auto, un simbolo per tanti e necessità per molti, mancava da 2019 nel paese incastonato tra i dolci rilievi della Marmilla. Quelle a concorso erano 39. Numerosi i curiosi che hanno affollato il paesino per dare un’occhiata alle auto provenienti da una buona parte dell’Isola, dal Campidano all’Oristanese, e persino dall’Ogliastra.

Le regole

Non c'erano restrizioni riguardo ai modelli o agli anni di immatricolazione delle Panda partecipanti, che potevano essere sia vecchie che nuove, con qualsiasi tipo di trazione o carburante. «L'importante era che fosse una Panda, senza discriminazioni basate sul modello o sull'anno di immatricolazione», ha sottolineato Chiara Pistis della Consulta Giovanile del paese.

L'iniziativa è stata promossa dalla Consulta Giovanile che sulla scia delle passate edizioni, l’ha riproposta oggi 1 ottobre 2023: «Siamo estremamente felici per il successo dell'evento. Sentivamo la necessità di organizzarlo di nuovo, dato che non si svolgeva dal 2019», ha dichiarato il presidente Edoardo Pistis.

L’iniziativa è nata inizialmente come un gioco nel 2016, quando molti membri della Consulta Giovanile guidavano la celebre utilitaria, prodotta in oltre 8 milioni di esemplari in tutto il mondo nel corso di 40 anni di esistenza. Con il tempo, il gioco si è trasformato in una tradizione locale che poi ha gradualmente attirato partecipanti da tutta la regione: “la voce si è sparsa e i proprietari della super-utilitaria per eccellenza sono arrivati da tutte le zone dell’Isola”, racconta Chiara Pistis.

I premi

Nel corso del raduno, sono stati premiati sei vincitori in altrettante categorie. Il premio per la Panda proveniente dalla località più lontana è andato a Simone Demuro di Loceri, in Ogliastra. Rachele Tiddia ha ottenuto il premio per la Panda più accessoriata, mentre Luigi Bonamoneta ha ricevuto il premio per la Panda più particolare. Claudio Palmieri, con oltre 499mila chilometri percorsi, è stato premiato come il partecipante che ha viaggiato di più per raggiungere il raduno di Villanovaforru, superando la soglia dei 500mila chilometri nel tragitto. Infine, Michele Melis ha vinto il premio per la Panda più agile, basato su un percorso a ostacoli allestito nel campo sportivo comunale.

Il raduno è stato caratterizzato dal rombo dei motori e con un frastuono degno di una gara di formula uno, il premio per la Panda più "smarmittata" è stato assegnato a Roberto Gramai, aggiungendo un tocco di sana ironia all'intera giornata, che si concluderà in Piazza Costituzione con il djset di Tusa.

La Consulta Giovanile di Villanovaforru è comunque già proiettata verso il futuro: «Il nostro pensiero è già verso la prossima edizione del 2024; possiamo considerare questa iniziativa come parte integrante della nostra identità».

