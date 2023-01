Successivamente all’appello del sindaco di Turri Martino Picchedda per continui blackout con tanto di cavi elettrici fumanti in paese, la promessa di Enel diventa realtà e mercoledì 11, dalle 10 alle 16, è prevista l’interruzione della corrente elettrica per eseguire dei lavori. «Ci sarà la sostituzione di una linea elettrica», annuncia il primo cittadino.

Il 10 dicembre l’ente elettrico aveva promesso, sulle pagine de L’Unione Sarda, di intervenire rapidamente per risolvere il problema. I disagi nel piccolo centro della Marmilla si verificano soprattutto durante giorni di pioggia, più o meno intensa: in particolare, nelle vie Fiume e Giulio Puddu i cavi addirittura fumano e scintillano, recando anche una situazione di pericolo a chi eventualmente si trovi a passare là sotto.

L’ultimo guasto del 23 novembre aveva inoltre causato dei danni a luci ed elettrodomestici e i cittadini erano rimasti senza corrente per più di 6 ore. La lista completa delle vie interessate all’interruzione energetica è affissa per il paese ed è consultabile sui canali ufficiali del Comune.

© Riproduzione riservata