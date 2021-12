Due giovanissimi sono stati denunciati dai carabinieri di Gonnosfanadiga per una truffa di cui è rimasta vittima una commerciante 40enne.

Le indagini dei militari hanno accertato che il 18enne napoletano e il 17enne originario del Bangladesh ma residente nel capoluogo campano avevano contattato la donna via telefono, si erano spacciati per operatori della società Lottomatica e l’avevano raggirata inducendola ad effettuare una ricarica di euro 982,32 sul loro conto corrente. Quando la donna si è resa conto di essere stata truffata ha sporto querela in caserma.

