Incidente mortale lungo la Statale 126 “Sud Occidentale Sarda”. E’ successo questa mattina nel territorio comunale di Guspini.

Lo scontro, le cui cause sono ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture, un Fiat Doblò e una Opel Corsa. Violentissimo l’impatto: il bilancio è di una vittima e cinque feriti, tutti trasportati in ospedale in codice rosso. Ha perso la vita Giulia Serra, 26enne di Villamar.

Tutti in gravi condizioni i feriti: due sono stati trasportati al Brotzu di Cagliari, i più gravi, due al San Martino di Muravera, uno a San Gavino Monreale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, personale di Anas, i Vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

Il traffico è stato fortemente rallentato al chilometro 103,000 della Statale, per consentire i soccorsi è stato istituito il senso unico alternato.

La Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna di circa 40 anni stava percorrendo la strada in direzione Terralba, quando all’altezza del bivio Sa Zeppara si è scontrata (ancora da accertare le cause) con il Doblò sul quale si trovavano la vittima – seduta sul sedile posteriore – una sua amica e altri tre giovani, tutti di Villamar e Sanluri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata