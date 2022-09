Un uomo di 70 anni, Luigi Piras di Gonnosfanadiga, è morto a Torre dei Corsari, nella marina di Arbus, mentre pescava. I parenti, non vedendolo rientrare hanno dato l’allarme. Sul posto indicato, dove aveva lasciato l’auto e l’attrezzatura, sono arrivati via terra i vigili del fuoco e via mare, con una motovedetta, i militari della Capitaneria di porto di Oristano che hanno trovato e recuperato il corpo, che è stato trasportato al porto di Oristano.

