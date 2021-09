Carabinieri e vigili del fuoco sono impegnati in queste ore a definire i dettagli della tragedia avvenuta ieri sera a Pabillonis dove un 53enne, Giovanni Lisci, è morto mentre tentava di spegnere un incendio che si era propagato nella casa di sua sorella.

In quel momento nell’abitazione non c’era nessuno. Sembra che quando è scoppiato il rogo, i residenti nella zona abbiano lanciato l’allarme ma Lisci abbia deciso di entrare nell’appartamento per tentare di spegnere le fiamme. Diverse persone hanno anche tentato, inutilmente, di fermarlo.

Una volta all’interno dello stabile, il 53enne ha però perso i sensi e quando i Vigili del fuoco lo hanno recuperato era ormai senza vita.

