Tragedia a Pabillonis.

Un uomo del posto, di 53 anni, è morto in un incendio divampato in un appartamento di via Ancona, nel centro del paese.

L'uomo pare sia entrato nell’abitazione per spegnere il rogo, divampato per circostanze in fase di accertamento, trovando però la morte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e la protezione civile.

© Riproduzione riservata