I carabinieri dell'aliquota operativa di Villacidro, nel corso di un mirato servizio volto a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno accompagnato un minore a casa e lo hanno affidato ai genitori.

Nel corso di una perquisizione domiciliare il diciassettenne è stato trovato in possesso di due piante di marijuana di un'altezza pari a 110 cm, contenute in vasi, una cassetta di metallo contenente due involucri avvolti in cellophane con 46 e 34 grammi di infiorescenze di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e 115 euro quale probabile provento di attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e verrà custodito in attesa delle analisi chimiche che verranno affidate ai laboratori dell'Agenzia delle Dogane di Cagliari.

(Unioneonline/D)

