Visita a San Gavino, tra gli operai in lotta per il posto di lavoro, per il presidente della Regione Christian Solinas.

Nel pomeriggio della Domenica delle Palme c’è stato l’incontro con i dipendenti della fonderia della Glencore, in assemblea permanente in attesa dell’incontro decisivo di domani a Roma: la società svizzera chiede certezze a lungo termine sul prezzo dell’energia, per continuare la produzione – destinata comunque alla conversione – ed evitare di dover tagliare centinaia di buste paga.

Solinas ha ascoltato le storie dei dipendenti, preoccupati per il loro futuro, al tavolo con il sindaco Carlo Tomasi e gli amministratori del centro del Medio Campidano.

