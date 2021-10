Un 30enne allevatore di Serrenti, incensurato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari perché sorpreso alla guida senza patente e con un tasso alcolemico superiore al consentito.

L'uomo è stato fermato ieri dai carabinieri della stazione locale, per normali controlli, mentre a bordo di una Fiat Punto di sua proprietà. Il 30enne è risultato sprovvisto di patente di guida che non era stata dimenticata, ma in realtà mai conseguita.

Non solo: sottoposto ad accertamento con l’etilometro, l’uomo ha riportato un tasso alcolemico pari a 2,60 g/l.

L'autoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

(Unioneonline/v.l.)

