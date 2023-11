I Carabinieri della Stazione di Serramanna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari: ossia la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per atti persecutori.

I militari dell'Arma hanno notificato il provvedimento ad un trentottenne disoccupato del luogo, molto noto le forze dell'ordine.

Il molestatore non potrà avvicinarsi a una distanza inferiore ai 300 metri dal domicilio, dal luogo di lavoro e dai luoghi comunque frequentati dalla propria vittima, un 37enne anche lui di Serramanna.

I Carabinieri «vigileranno affinché tali prescrizioni vengano rispettate ed in caso di violazione documenteranno quanto accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per mettere in condizione il giudice di poter assumere eventualmente provvedimenti cautelari più gravi».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata