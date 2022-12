Entrano nel vivo i festeggiamenti per un Natale ricco di eventi che animeranno Segariu fino all’8 gennaio.

La biblioteca comunale oggi apre le sue porte con la mostra bibliografica “Natale insieme”.

Domani Baby Cinema: proiezione di film di animazione per bambini alle 17.30 alla Casa dell’Artista in via S. Michele 1. Venerdì 16, alle 10.30 nei locali della scuola media si terrà la presentazione del libro “Libertà. Storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il mondo” di Andrea Melis. Si salta a domenica 18, alle 18 alla Casa dell’Artista la compagnia teatrale “Il Delfino” di Dolianova salirà sul palcoscenico con lo spettacolo “Le Furberie di Scapino”.

Lunedì 19 tutti i bimbi, e non, potranno assistere all’animazione “Aspettando il Natale”: Babbo natale con i suoi aiutanti saranno presenti e consegneranno dei piccoli doni. Ci sarà anche la raccolta delle letterine.

Il 21 dicembre, in biblioteca alle 15, un laboratorio per bambini fino ai sei anni con delle letture natalizie. Alle 16 è previsto il reading “Il senso delle parole” a cura del gruppo di lettura.

Giovedì 22 in via Dante, dalle 10 alle 20, apriranno i mercatini di Natale con la VII edizione di Aspettiamo il Natale. Dalle 15 aprirà anche il villaggio di Babbo Natale. Al centro di aggregazione sociale di via Dante, venerdì 23, ci sarà il pranzo per gli anziani del paese a cui seguirà un monologo in lingua sarda “Sa scomunica de predi Antiogu” e vari balli e canti con Andrea Piras.

Lunedì 26 la tombolata per grandi e piccini al centro di aggregazione sociale, ore 17.30.

Le attività riprendono con il nuovo anno: lunedì 2 gennaio alle 18 nella Casa dell’Artista Ensemble vocale strumentale con Gianluca Podda alla chitarra, Giusy Onnis Murgia alla voce, Walter Atzori alla fisarmonica, Massimo Atzori alla tastiera e Marco Renna alle percussioni.

Torna il baby cinema martedì 3 alle 17.30, sempre alla Casa dell’Artista. Si replica con la tombolata in occasione dell’Epifania, alle 15.30 al Cas.

Sabato 7 alle 18 il concerto natalizio con il coro polifonico Segariu diretto dal maestro Massimo Atzori con la partecipazione del coro “Polifonica Asseminese” di Assemini, accompagnati dalle launeddas del maestro Sandro Frau.

Si chiude con la proiezione del filmato “Tebajus Tradizioni e Ricordi” domenica 8, alle 18, negli spazi della Casa dell’Artista.

