Grave incidente stradale questa mattina sulla strada statale 126 che collega Guspini a Arbus. Un’auto si è scontrata con una moto sulla quale viaggiavano due turisti veneti.

La donna che sedeva nel sedile posteriore è stata sbalzata sull’asfalto riportando ferite e traumi: è stato necessario l’intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118 di San Nicolò d’Arcidano per soccorrerla. La giovane turista è stata ricoverato nell’ospedale Brotzu di Cagliari, secondo un primo referto medico non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro.

Mauro Serra

