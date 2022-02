Intervento dei carabinieri del Norm e della stazione di Villanovafranca in un’abitazione di Sanluri, per salvare una donna dalle botte del compagno, un uomo di 46 anni che è poi finito in manette.

È stata la stessa donna a chiamare il 112, chiedendo l’aiuto dei militari.

Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso il 46enne che la stava malmenando, sotto gli occhi del figlio. Un’aggressione scatenata dai fumi dell’alcol e da futili motivi.

Oltre che contro la compagna, il 46enne se l’era presa anche contro gli arredi della casa, che nella sua furia ha danneggiato, per poi scagliarne i pezzi contro i familiari.

I carabinieri lo hanno così arrestato e dalle indagini si è scoperto che non si è trattato di un episodio di violenza sporadico, bensì di una situazione che perdurava da tempo.

Ora il 46enne si trova nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

