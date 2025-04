Riscoprire il piacere delle due ruote e creare un importante momento di socializzazione. Così dopo anni di assenza ritorna la pedalata ecologica su iniziativa del gruppo Annozero e in collaborazione con la Pro Loco. Il raduno il primo maggio è fissato alle 9 in piazza della Resistenza mentre alle 9.30 la carovana delle bici partirà in direzione San Michele a Sanluri Stato, dove ci sarà un gradito rinfresco per tutti gli iscritti alla pedalata. Poi alle 11.30 ci sarà il rientro nel parco accanto al ristorante Santa Lucia per il pranzo. La serata proseguirà con intrattenimento musicale e attività pensate per il divertimento all'aria aperta all’insegna dell’allegria sotto la guida del grande animatore sangavinese Gianni Angei.

