Avrebbe dovuto essere a casa, dove sta scontando i domiciliari, e invece vagava per l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” forse in cerca di qualcosa da rubare.

Mentre gironzolava tra i vari reparti della struttura a San Gavino Monreale lo hanno notato i medici, che hanno chiamato i Carabinieri di Villacidro.

I militari del Radiomobile sono dunque intervenuti e hanno proceduto all'arresto dell’uomo in flagranza di reato per evasione.

Il 51enne di Sanluri, infatti, disoccupato, noto alle forze dell'ordine, percettore tra l’altro del reddito di cittadinanza, è risultato essere sottoposto alla detenzione domiciliare sulla base di un'ordinanza emessa oltre un anno fa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Può uscire dalla propria abitazione ma solo in orari predefiniti e per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, e comunque esclusivamente all'interno del Comune di Sanluri.

L'arrestato è stato riportato a casa in attesa dell'udienza di convalida dell’arresto. Verrà informata l’INPS per la revoca del reddito di cittadinanza.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata