Puntare sulle nuove generazioni e in particolare aiutare gli studenti che sono il futuro del paese. Con questa finalità il Comune di San Gavino Monreale ha puntato sulla scuola, come evidenzia l’assessora alla pubblica istruzione Giusy Chessa: «Abbiamo finanziato 157 borse di studio a sostegno delle famiglie in difficoltà per un totale di 15.122,24 euro, a cui si aggiungono 36 borse di studio al merito per un totale di 9.450 euro. Inoltre un centinaio di famiglie sono state beneficiarie dei rimborsi libri di testo per un totale di 14.914 euro. In questo modo sono state soddisfatte tutte le richieste in regola pervenute agli uffici competenti del Comune».

A questi aiuti si aggiunge il fatto che molti studenti hanno percepito la borsa di studio nazionale che è stata liquidata completamente ai ragazzi.

«L' amministrazione comunale – aggiunge Giusy Chessa - ha integrato le borse di studio a sostegno delle famiglie in difficoltà con quelle al merito per promuovere e incentivare sempre più lo studio. Anche quest'anno si proseguirà sulla stessa linea con il sostegno con chi è in difficoltà economica e il premio per i ragazzi meritevoli, che si impegnano per realizzare con lo studio il loro progetto di vita. L'amministrazione si impegna a promuovere lo studio e l'istruzione in tutti i gradi della scuola soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando legato al Covid-19 e alla forte crisi economica».

