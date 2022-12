Una festa di solidarietà per ridare senso al Natale. È questa l’iniziativa chiamata “Natale solidale”, che è in corso si svolgimento in piazza Marconi su iniziativa della Caritas della tre parrocchie del paese.

Tantissimi volontari di diverse associazioni stanno partecipando alle iniziative di solidarietà portando anche doni e beni alimentari di prima necessità per i meno fortunati. Così la centrale piazza Marconi è affollata da numerose persone e dagli stand delle associazioni.

Quanto raccolto sarà poi donato a coloro che hanno necessità attraverso la mensa del povero e il servizio di distribuzione della Caritas Interparrocchiale.

In piazza si sono esibiti i bambini del coro del Cenacolo e il coro della scuola primaria delle vie Fermi e Caddeo mentre nella chiesa di Santa Chiara ci sarà l’esibizione dell’orchestra di chitarre dell’istituto “Eleonora d’Arborea” diretta dal maestro Marco Meloni. I beni raccolti saranno poi benedetti e ci sarà il concerto della banda musicale cittadina e un intrattenimento musicale con i ‘Dieffe’. Così tutto il paese ha dato un grande contributo a questa giornata della solidarietà. Molti sangavinesi hanno aperto il loro cuore alla generosità pensando alle persone meno fortunate.

