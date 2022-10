Nell’unica fabbrica rimasta nel Medio Campidano il clima da giorni è pesante.

Alla Fonderia di San Gavino dopo l’annuncio della Portovesme srl, proprietaria dello stabilimento, del prossimo stop alla linea piombo a causa dei rincari dell’energia la preoccupazione cresce di giorno in giorno.

Sindacati e rsu sono impegnati nella vertenza ma il timore dei dipendenti è forte. Qui, oltre ai sessanta lavoratori diretti, ci sono interinali e addetti ai servizi di manutenzione, mensa, pulizie e altro per un totale di oltre cento buste paga, un numero considerevole in un paese che conta poco più di 8700 abitanti e in un territorio in cui la desertificazione industriale è stata massiccia.

L’articolo completo e tutte le interviste su L’Unione Sarda domani in edicola.

LE VIDEO INTERVISTE (1 – 2)

© Riproduzione riservata