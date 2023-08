Un milione di euro per valorizzare l’immagine del territorio.

Così il Gal Campidano, che ha la propria sede a San Gavino, ha aperto un bando per tutti i Comuni che fanno parte del gruppo di azione locale (Pabillonis, Sardara, San Gavino, Serrenti, Serramanna, Villasor e Nuraminis).

Lo rimarca il presidente del Gal Stefano Musanti: «Il bando ha come finalità la promozione delle filiere e dei sistemi produttivi locali in sinergia con la valorizzazione del territorio attraverso i suoi elementi storici, ambientali, identitari, culturali e sociali, tramite il miglioramento complessivo della sua conoscibilità e fruibilità. L’operazione è rivolta ai singoli Comuni del Gal Campidano e prevede un contributo a fondo perduto in misura pari al 100 per cento sulla spesa ammessa a finanziamento, per un importo massimo concedibile inferiore a 200mila euro».

E proprio i diversi Comuni aderenti hanno permesso la nascita del GAL Campidano e hanno accompagnato la prima fase strategica.

«Entriamo ora nel vivo della programmazione - aggiunge il presidente Stefano Musanti – coinvolgendoli direttamente con l’obiettivo di valorizzare il territorio, i suoi prodotti e la sua identità. Il primo settembre sarà indetto un incontro con gli amministratori locali alla presenza dei partner tecnici per illustrare la strategia unitaria del bando nell’ottica dello sviluppo comune del territorio».

