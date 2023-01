Episodio movimentato a Samassi terminato con l’arresto di un 32enne di Serramanna.

L’uomo – già finito in manette nel 2021 dopo essere stato trovato in possesso di 7 chili di marijuana – ha raggiunto l’abitazione della sua ex, l’ha minacciata e si accanito sull’auto della donna con una serie di pugni, sfondando il lunotto e un finestrino, poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e mentre prendevano informazioni hanno visto riapparire il 32enne a bordo della propria macchina che, quando ha notato le divise, ha sbandato finendo contro la pattuglia. È scappato di nuovo ed è stato rintracciato dopo quasi un’ora in seguito a serrate ricerche dal Norm di Sanluri che ha individuato la macchina andata a sbattere contro un guard rail. L’uomo era invece fuggito nelle campagne con alle calcagna i militari. Inutili i suoi tentativi di divincolarsi.

Dopo l’arresto, è stato messo ai domiciliari e oggi è in programma il giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline/s.s.)

