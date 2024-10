Oggi, domani, lunedì e martedì 15 ottobre, a Gesturi è in programma “Sa Festa Nosta”, in onore della Madonna del Rosario, di Santa Vittoria e di Santa Teresa d’Avila.

Oggi, sabato 5 ottobre, i festeggiamenti civili sono in concomitanza con la manifestazione “Jara and Wine”, con degustazioni di vino e cibo per le vie del centro storico, dalle 18.30. In serata, alle 22, musica con “Sardinia Rock Band” e dalle 24, discoteca con dj show. Domani, alle 22, concerto con “Marta e il suo gruppo” e dalle 24, balli sardi.

Il programma religioso parte domani, 6 ottobre. Alle 10.30 e alle 16.30 messa in onore della Madonna del Rosario. Nel pomeriggio la messa è animata dal coro polifonico “Cantos de Jara” e a seguire è prevista la processione per le vie del paese, accompagnata dal gruppo Folk “Fra Nicola”.

Lunedì 7, alle 16.30, messa in onore di Santa Vitalia, animata dal coro “Beata Vergine d’Itria” e a seguire processione con il gruppo folk e il suonatore Santino Erbì. Stessa sequenza anche martedì 15, con la messa in onore della patrona, Santa Teresa d’Avila, animata dal coro “Beata Vergine d’Itria” e a seguire la processione per le vie del paese, sempre con il gruppo folk “Fra Nicola” e il suonatore Erbì.

