Un uomo a Serrenti è precipitato in un pozzo profondo circa 12 metri.

Il 78enne stava effettuando dei lavori in un cortile privato quando è scivolato da una scala. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 18.30 ai Vigili del fuoco che sul posto hanno inviato la squadra 7A del distaccamento di Sanluri, la squadra Saf (speleo alpino fluviale) e il nucleo sommozzatori del distaccamento portuale di Cagliari.

Gli operatori si sono calati nel pozzo, hanno recuperato il malcapitato – che presentava una lieve ipotermia – e lo hanno affidato al personale del 118 per gli accertamenti sul suo stato di salute. Non è in pericolo di vita.

