Ha approfittato della fiducia che una pensionata di Pabillonis aveva riposto in lei, sottraendole mille euro.

Un’operatrice socio sanitaria di 41 anni è finita nei guai. L’anziana le ha dato il suo bancomat fornendole anche il pin chiedendole di fare un prelievo per conto suo.

E la 41enne, dopo aver prelevato e trattenuto per sé mille euro, ha detto all’anziana che lo sportello bancomat non funzionava e non aveva erogato il contante.

La pensionata tuttavia se n’è accorta e ha denunciato la donna ai carabinieri che, a conclusione delle indagini, hanno deferito in stato di libertà la 41enne di Pabillonis.

(Unioneonline/L)

