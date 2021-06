E’ riuscito a salvare tre ragazze – la figlia e due sue amiche - che rischiavano di annegare. Ma poi, forse per la fatica, è stato colto da malore e purtroppo inutili sono stati i soccorsi.

La tragedia questo pomeriggio sulla spiaggia della Marina di Arbus. La vittima è un uomo di 60 anni di Villamar, Fernando Porcu.

Un vero e proprio eroe: secondo quanto raccontato da testimoni e ricostruito dalla Guardia Costiera di Oristano, l’uomo ha visto sua figlia e le amiche in balìa delle onde e non ha esitato a tuffarsi in acqua – in uno dei litorali più pericolosi dell’Isola – sottraendole al mare impetuoso.

Ha lottato diversi minuti con la potenza del mare per trascinare a riva le tre ragazzine, e ce l’ha fatta.

Sembrava la classica avventura a lieto fine. Ma una volta giunto a riva l’uomo si è accasciato sulla battigia, sfinito, e ha perso i sensi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i soccorritori del 118, con anche un elicottero. Ma i tentativi di rianimarlo non sono purtroppo andati a buon fine e l’uomo è deceduto.

La figlia è stata portata in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi. Le altre due amiche invece stanno bene.

