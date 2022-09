Hanno messo a dimora 205 piante di canapa indiana vicino ad in un terreno coltivato a mais, ma l’insolita coltura non è sfuggita ai proprietari del terreno che hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. Ieri mattina i carabinieri di Senorbì insieme ai colleghi dell’Aliquota operativa della Compagnia di Dolianova hanno effettuato un sopralluogo in un terreno nelle campagne di Ortacesus dove hanno trovato la piantagione segnalata dai titolari dell’azienda agricola.

La piantagione era irrigata da due impianti a goccia e le piante, non ancora giunte a maturazione, avevano un'altezza variabile fra i 10 e i 70 cm. Sono state tutte espiantate e sequestrate, assieme ad altri utensili e materiali per la coltivazione trovati sul posto. Le piante sono state riposte in un’area sorvegliata in attesa delle disposizioni della magistratura in merito alla distruzione. I militari della Compagnia di Dolianova hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’illecita coltivazione.

(Unioneonline/EC)

