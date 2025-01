La chiusura della strada era stata annunciata con un’ordinanza dell’Anas: sulla Statale 293 di Giba hanno ripreso a viaggiare le gigantesche pale eoliche destinate al parco che sta sorgendo a Villacidro, con immense turbine che vanno a stravolgere il panorama ai piedi del Monte Linas.

Il provvedimento della società di gestione delle strade prevede la chiusura temporanea al traffico sulla Statale nel tratto compreso tra il chilometro 0,7 e il chilometro 7, dal 7 al 15 gennaio 2025, «limitatamente alla fascia oraria notturna dalle 23:29 alle 4 del giorno successivo».

Ed è in questa fase della notte che nelle scorse ore una pala è stata scortata da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, nel suo lentissimo incedere verso il territorio di Villacidro: a seguire il viaggio anche alcuni manifestanti, che sono stati identificati. Uno aveva sulle spalle una bandiera con i quattro mori e il volto coperto da una maschera dipinta con lo stesso simbolo.

Ma da dove arrivano queste “lame” di metallo? Il punto di partenza è il porto di Oristano dove nei giorni scorsi era approdata una nave cinese, carica di pale. Quella che ha viaggiato è Vestas, quindi in teoria non avrebbe niente a che fare con materiale made in Pechino. In più, negli scorsi mesi erano stati numerosi i convogli che hanno seguito la stessa rotta, per arrivare a Villacidro. Le operazioni sembravano concluse. Invece, ecco i nuovi viaggi: pale di ricambio perché si è registrato qualche “imprevisto”? Oppure una scorta di sicurezza?

