Mentre proseguono gli accertamenti sul caso di Ignazio Sessini, l’operaio trovato morto in un’azienda a Villacidro, i sindacati si battono per richiedere più personale nella turnazione notturna nell’impianto Villaservice spa.

“A poche ore dal triste e inaccettabile episodio accaduto presso l’impianto della Villaservice spa di Villacidro – si legge in una nota FP-CGIL UILT-UIL – le segreterie apprendono che nonostante la richiesta effettuata dai segretari generali delle rispettive OO.SS. alla presenza del sig. Massimo Cortese direttore dell’impianto, a tutt’ora riscontrano con forte disappunto la non disponibilità dell’azienda di impiegare sul turno notturno una risorsa aggiuntiva”.

Risorsa che “doveva già essere programmata normalmente, questo fa rilevare la poca attenzione non solo nelle relazioni industriali ma alla sicurezza e salute dei lavoratori che operano nell’impianto, ricordando che si parla di garantire un servizio essenziale che deve essere svolto prestando la massima attenzione al benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nell’impianto”.

Quindi l’appello: “Ribadiamo la richiesta espressa nell’incontro a margine dell’assemblea dei lavoratori di modificare l’organizzazione del lavoro e integrare immediatamente il turno notturno affinché l’operatore non sia impiegato in solitaria durante la turnazione di lavoro, in difetto ci riserviamo tutte le azioni a tutela dei lavoratori”.

La Procura di Cagliari intanto ha aperto un'inchiesta sulla tragedia con l’ipotesi di reato per omicidio colposo. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati.

