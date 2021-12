“Un momento particolarmente triste per la nostra comunità. È profondo il dolore di tutti i noi. E per questo intendiamo manifestare la nostra vicinanza alle famiglie”.

Con queste parole il sindaco di Villacidro Federico Sollai ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Omar Carta e Amedeo Secchi, residenti proprio a Villacidro, morti in due tragici incidenti stradali a poche ore l’uno dall’altro.

L’ultimo saluto a Carta, calciatore e falegname di 23 anni, deceduto sulla provinciale 60 per Samassi, dove la sua auto si è ribaltata senza lasciargli scampo, è fissato per oggi pomeriggio, in Sant’Antonio.

La funzione per dire addio a Secchi, barbiere di 48 anni, rimasto ucciso in un terribile scontro all’ingresso di Villasor, si terrà invece domani mattina, in Santa Barbara.

